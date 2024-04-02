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دراما المتحدة

رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية تهنئ السيسي بولايته الجديدة: نعاهدكم على العمل

كتب:

أحمد أبوضيف
12:24 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري إيذانا ببدء فترته الرئاسية الجديدة. 

وأكدت رئيس جامعة 6 أكتوبر، أنّ التاريخ المصري الحديث سيظل شاهدا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به في مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان.

وأوضحت اسالم، أنّ مجلس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، والأساتذة، والطلاب، والعاملين، يتقدمون بخالص التهنئة للرئيس السيسي على ولايته الجديدة، ويؤكدون عزمهم على العمل بكل قوة معه من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.