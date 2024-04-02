الغرف السياحية: نستهدف وصول عدد الغرف بالفنادق العائمة لـ20 ألفا بحلول 2027

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ القطاع السياحي الحكومي والخاص يستهدف وصول أعداد الغرف بالفنادق العائمة المصرية إلى نحو 20 ألف غرفة بحلول عام 2027، موضحا أن الـ3 سنوات المقبلة ستشهد ترخيص نحو 30 فندقا عائما يضيف نحو 2500 غرفة فندقية، موضحا أن عدد الغرف بالفنادق العائمة حاليا يبلغ نحو 17 ألفا و752 غرفة فندقية.

منتج السياحة النيلية

وأضاف لـ«الوطن» أنّ منتج السياحة النيلية هو أغلى منتج سياحي بمصر حيث يقصده السياح من ذوي الإنفاق المرتفع، لافتًا إلى أنّ الرحلات النيلية «النيل كروز» باتت أحد أهم أدوات جذب السياح لزيارة مصر، وخصوصًا السائحين القادمين لزيارة المناطق الأثرية والثقافية الموجودة بكل من القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.

ترخيص الفنادق العائمة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الشهور المقبلة ستشهد وضع الاشتراطات الخاصة لترخيص الفنادق العائمة من قبل وزارة السياحة والآثار، موضحا أن نمط السياحة النيلية يشارك به العديد من الوزارات والهيئات كوزارة النقل ووزارة الري والموارد المائية ووزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار.