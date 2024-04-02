«الغرف التجارية»: مراسم اليمين الدستورية أفضل تسويق للعاصمة الإدارية

كشف المهندس داكر عبداللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال المصريين، أنَّ قطاع العقارات والمقاولات خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد طفرة هائلة، ما كانت تتحقق لولا رؤية وعزيمة الرئيس الثاقبة.

شرايين جديدة للحياة على أرض مصر

وأضاف «عبداللاه»، في تصريحات له اليوم: «شهدنا شرايين جديدة للحياة على أرض مصر، من خلال الطرق التي تمّ إنشاؤها خلال الفترة الماضية التي مهدت لإنشاء تجمعات سكنية وحضارية جديدة ومدن عمرانية أصبحت قبلة راغبي السكن والاستثمار سواء محليا او دوليا».

وهنأ الرئيس السيسي الذي أدي اليمن الدستورية لفترة رئاسة جديدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، مؤكّدًا أنَّ لأنظار العالم اتجهت اليوم إلى العاصمة الإدارية لمتابعة حلف الرئيس لليمن الدستورية لولاية جديدة، وهذا بمثابة رسالة للعالم كله، بما يتمّ على أرض مصر من مشروعات عمرانية وحضارية جديدة بمواصفات عالمية جعلتها قبلة المستثمرين العرب والأجانب، وجعل مصر تتقدم في مؤشر الدول الحضارية والمتميزة في البنية التحتية بشكل كبير لتحتل مكانة متميزة.

بناء المدن الجديدة

وقال «عبداللاه» إنّ الرئيس السيسي أكّد في خطابه الاهتمام بالتطوير العقاري والعمراني من خلال الاستمرار في بناء المدن الجديدة، واستكمالها، ونحن ننتظر المزيد في فترة الرئاسة الجديدة لدعم ومساندة القطاع العقاري والمقاولات وذلك من خلال تدبير الدولار لمستلزمات واحتياجات هذا القطاع، وكذلك التوسع في منح القطاع المصرفي للتمويلات اللازمة للمشروعات العقارية بمختلف أنشطتها.