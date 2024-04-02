نقيب الزراعيين: أولوية الفترة الرئاسية الجديدة تحقيق الأمن الغذائي

تقدم مجلس نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، رئيسا للبلاد لفترة جديدة، مؤكدا أن كلمة الرئيس خلال الاحتفالية رسالة للشعب بأن أولوية العمل ستكون للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.

الاهتمام بتطوير الزراعة المصرية

وقال «خليفة» في بيان، إن كلمة الرئيس السيسي، حددت أولويات العمل القادمة ومنها التركيز علي الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائي وأولوية الصناعة وتبني إصلاح مؤسسي شامل وترشيد الإنفاق العام، مشيدا بنهج الدولة المصرية بأن تكون الزراعة هي الأولوية لمصر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة استيراد المواد الغذائية من الخارج والبالغة 80 مليار دولار سنويا.

استعادة مكانة الدولة المصرية

أضاف أن سياسات الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات أسهمت في استعادة مكانة الدولة المصرية لمصاف الدول الأكثر تأثيرا في سياسات العالم، فضلا عن نجاحها في إنقاذ الوطن من الإرهاب وتحقيق التنمية والتقدم.

أوضح أن إدارة الرئيس السيسي لشؤون البلاد رغم التحديات الجسام التي واجهت مصر ومحاولات جماعات الشر، والحروب والصراعات في المنطقة المحيطة، نجحت أيضا الدولة المصرية من خلال الجهود الخارقة في تحويل التحديات لإعادة وطننا إلى مصاف الدول الكبرى في المنطقة وتجاوز أي صعوبات واجهت الوطن.

ولفت إلى أن كل المهندسين الزراعيين علي قلب رجل واحد في دعم توجهات الدولة المصرية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن.