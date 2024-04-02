خبير اقتصادي: التركيز على تطوير الصناعة الوطنية يحمي الاقتصاد المحلي

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنَّ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية للبرنامج التصنيع المحلي يعكس مدى استراتيجية الدولة في التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.

وأضاف أنَّ الفترة المقبلة لا بديل فيها عن تعظيم التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية، حتى نصل إلى أكثر من 100 مليار دولار من حجم الصادرات

دعم القطاع الخاص

وأكّد «خضر» أنَّ التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التي تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي حيث بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، وهذا يعني أن البلد يستطيع تلبية احتياجاته الداخلية بشكل مستقل، مما يقلل من التبعية على السلع المستوردة ويحمي الاقتصاد المحلي من التقلبات العالمية وتذبذب أسعار الصرف.

تحسين مستوى المعيشة للمواطنين

وأضاف «خضر» أنَّ برنامج التصنيع المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، فعندما يتم تطوير الصناعات المحلية، يحتاج القطاع إلى المزيد من العمالة المدربة والمهارات المحلية، وهذا يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار «خضر» إلى أن البرنامج التصنيع المحلي يعزز النمو الاقتصادي للبلاد، فعندما يتم تنمية الصناعات المحلية، يحدث وفرة في السوق المحلية، هذا يعني زيادة الإنفاق المحلي وتحسين حجم الطلب الداخلي، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.

وتابع أنَّ بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، يسهم ذلك في توفير العملة الصعبة للدولة فعندما تنتج الدولة المصرية سلعها المحلية بدلا من استيرادها، يقلل ذلك من الحاجة إلى شراء السلع بالعملة الأجنبية، وبالتالي توفر العملة الصعبة تعزز الاستقلالية المالية وتحسن التوازن التجاري للبلاد.

وأردف أنَّ البرنامج التصنيع المحلي يعمل على تحسين جودة المنتجات المحلية، عندما تتمكن الشركات المحلية من الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتتحسن جودة المنتجات التي يتم إنتاجها. هذا يؤدي إلى تعزيز سمعة المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها على المستوى الوطني والدولي.

وأوضح «خضر» أن برنامج التصنيع المحلي في مصر سيركز على تطوير عدة صناعات رئيسية منها الصناعات الغذائية حيث تشمل صناعة المواد الغذائية مثل الألبان، واللحوم المعالجة، والمشروبات الغازية، والمنتجات الزراعية المصنعة.