مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. مفاجأة غير متوقعة أمام آسر ياسين

ينتظر المشاهدون الكشف عن لغز اختفاء نجل آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8، وفي الحلقات السابقة من المسلسل، إذ شهدت الحلقة 7 استرجاع ذكريات ولادة الطفل عمر في الإسماعيلية عام 2016، وتظهر خالة والدة مروان مع الممرضة المسؤولة عن الطفل عمر وتعطيها إكرامية فترفضها الأخيرة بشكل قاطع، مما يثير غضب ممرضة أخرى كانت تريد تقاسم الإكرامية والحصول عليها، وهو ما يشير بشكل غير مباشر إلى احتمالية تورطها في استبدال الصغير.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8

من ناحية أخرى، تعقدت علاقة حسن، شقيق آسر ياسين، بزوجته، بعد أن علم أنها تمتلك شقة باسمها وأبقت الأمر سرًا، واندلع شجار بينهما، ثم اتهم «حسن» زوجته بأخذ أموال للإنفاق على شقيقها الذي كان يتعاطى المخدرات.

ولأنه كان يتعاطى المخدرات، قرر أن ينأى بنفسه عن زوجته وأولاده، فهل ستزداد الأمور تعقيدًا في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8؟، هذا ما ستكشفه الحلقة القادمة.

وفي نهاية الحلقة 7 من بدون سابق إنذار، يقرر مروان الذهاب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عما حدث في المستشفى التي ولد فيها ابنه عمر واتهامه باستبدال ابنه بابن آخر، إلا أنه فوجئ بأن الإجراءات الرسمية تجبره على رفع دعوى إنكار نسب «عمر» له قبل اتخاذ أي خطوة ضد المستشفى، ليقع «مروان» في حالة من الذهول والصمت تسيطر عليه بعد سماع ذلك، وتنتهي الحلقة.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 18:15، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، ويعاد بثه في تمام الساعة 5:00 صباحًا، وفي 2 عند الظهر.

مسلسل بدون سابق إنذار هو أول دور بطولة لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويجمعهما مع أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.