مسلسل بدون سابق إنذار يُقدم قصة مثيرة حول عائلة آسر ياسين التي تواجه أزمات متتالية، تبدأ الأزمات في الحلقة الأولى عندما يكتشف آسر ياسين أن نجله ليس ابنه الحقيقي من خلال اختبار الحمض النووي، ويثير هذا الاكتشاف فضول المشاهدين الذين ينتظرون بشغف الحلقة 8 من المسلسل على قناة DMC اليوم.

موعد عرض الحلقة 8 من المسلسل على قناة DMC اليوم

قدمت الحلقات السابقة من مسلسل بدون سابق إنذار، معلومات جديدة تغير رحلة مروان للبحث عن ابنه، وكذلك شقيقه الأكبر الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة ويحتاج المساعدة، إذ طلب من زوجته المساعدة في بيع السيارة، لكنها رفضت، فاضطر إلى بيع السيارة لسداد الدين وحل المشكلة، فيما حدثت أزمة اقتصادية حادة، وبعد انتهاء الأزمة المالية أبلغ زوجته بالطلاق.

وفيما يتعلق بـ موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم، تبين أنها تذاع في تمام الساعة 18:15، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، وسيتم إعادة بثها في الساعة 18:15 مساءً، والساعة 5 صباحًا، و 2 ظهرًا.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

بدون سابق إنذار هو دور البطولة الأول لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويشاركهما البطولة أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.