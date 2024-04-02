مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. هل تجد نهال عنبر «عمر» بالإسماعيلية؟

خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار، تذهب والدة مروان (نهال عنبر) سرًا مع ليلى (عائشة بن أحمد)، للبحث عن ابنها الحقيقي عمر، الذي جرى استبداله أثناء ولادته في المستشفى، حيث سافرت إلى الإسماعيلية.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8

وكانت نهال عنبر على اتصال بسعاد، إحدى الممرضات المسؤولات عن الأطفال في الروضة، عندما ولد «عمر» في مستشفى الإسماعيلية، فهل ستجد «والدة مروان» الطفل «عمر»، هذا ما ينتظره جمهور مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8؟

ذهبت والدة مروان وليلى إلى منزل سعاد الممرضة المسؤولة عن ولادة عمر، ونفت علمها بأي شيء يتعلق بتبديل الطفل خلال الولادة، لكن نهال عنبر طلبت منها مساعدتها في التوصل إلى باقي الممرضات، اللاتي يعملن في المستشفى خلال تلك الفترة، أملا في حقيقية تبديل الطفل عمر.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يُعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8 على قناة dmc الساعة 18:15، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، ويعاد بثه في تمام الساعة 5:00 صباحًا، وفي الثانية ظهرًا.

بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد في أول أدوارهما البطولية معًا، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، تأليف ألمى كافارن، إخراج هاني خليفة.