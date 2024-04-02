«الشعب الديمقراطي»: خطاب الرئيس السيسي بعد حلف اليمين الدستورية «عملي بحت»

أشاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خالد فؤاد، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حلف اليمين الدستورية، واصفا بأنه «عملي بحت»، وليس مجرد عبارات منمقة، مشيرا إلى أن الرئيس وضع خطط عمل محددة وتعهدات للشعب المصري.

مصر تحافظ على علاقاتها المتوازنة بين الدول

وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أضاف فؤاد أنه على الصعيد السياسي أكد الرئيس السيسي أهمية حفاظ مصر على علاقاتها المتوازنة بين الدول، ما يعطي الحق لمصر بأن تكن القيادة المتزنة المستقرة في الشرق الأوسط، والجديرة بالقيادة فعليا، كونها مستوفية الشروط التامة لأجل أن تقود وتضع الحلول.

القضاء على السوق الموازية

وتابع: «سياسة مصر المتزنة أسفرت عن مكاسب عديدة، أبرزها الانتصار في معركة أزمة الدولار، وشهادة كل دول العالم وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية بصحة وربحان السياسية الاقتصادية التي تنتهجها مصر، الأمر الذي أدى إلى القضاء على السوق الموازية».