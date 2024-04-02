قيادي بـ«حماة الوطن»: أداء اليمين الدستورية رسالة للعالم باستمرار مصر في التنمية

قال الدكتور عمرو سليمان، القيادي والمتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن ما نراه اليوم وما شهدناه من حلف الرئيس اليمين الدستورية في البرلمان الجديد، أو مجلس النواب في العاصمة الادارية الجديدة، يحمل رسائل كثيرة للعالم، أهمها أن مصر خطت خطواتها على الرغم من الصعوبات التي واجهتها، وأن التحديات كانت أمامنا كثيرة، ولكننا لم نتوقف ولم تتوقف القيادة السياسية عن التنمية والبحث عن مستقبل أفضل وحياة كريمة للمصريين جميعا.

الإعلان عن الجمهورية الجديدة

وأوضح «سليمان» في تصريح لـ«الوطن»، أن الإعلان عن الجمهورية الجديدة، وقيام دولة حديثة بمفاهيم جديدة وبقدرات جديدة ضمن مسيرة مصر التاريخية، لافتا إلى أن ما رأيناه في العاصمة الإدارية اليوم هو على أرض الواقع يحمل كثيرا من المعاني للعالم، فنحن لم نبنِ ونشيد فقط ولكننا خططنا للمستقبل كي يستلم أبناؤنا وأحفادنا يوما ما هذه الدولة قوية فتية، قادرة على ان تكمل مسيرتها وقادرة على ان تقول بحق ان مصر واجهت الزمن وجاءت عليها الصعاب، ولكنها وما سنراه وما سيراه العالم بعد هذا الإعلان عن الجمهورية الجديدة وعن العاصمة الإدارية، وعن مقر حكم الدولة المصرية الجديد الدولة القادرة وليست الغاشمة والدولة التي تطمح ولا تعتدي وتنمي ولا تهدم.

المشروعات الكبرى

وشدد على أن الرئيس السيسي قال من قبل إن الوضع الاقتصادي هو أهم ما يواجه القيادة السياسية، واعتقد أن الإعلان عن المشروعات الكبرى في الصناعة وعن دعم الصناعة في الفترة القادمة هي رسالة هامة للعالم بـن مصر قادمة ولن تتوقف عن التنمية والبناء، وقادرة ومستمرة على الدوام في تنمية قدراتها.

ووجه رسالة تهنئة من حزب حماة الوطن إلى الرئيس بمناسبة تنصيبه لفترة رئاسية ثالثة وبمناسبة هذا التحول التاريخي، والذي يبدأ اليوم وما رأيناه من ساحة الشعب والبرلمان المصري وهذه الصورة التي تنقل اليوم للعالم تؤكد أن مصر تبني وستبني وأننا لن نتوقف عن هذا.