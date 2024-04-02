ضبط 26 كيلو حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية بقيمة مليوني جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن أنّ 3 عناصر إجرامية تتاجر في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة ثان العامرية وكارموز بمديرية أمن الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي «عنصر إجرامى له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة كارموز، وبحوزتهما 11 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليوني جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.