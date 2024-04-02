رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط 26 كيلو حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية بقيمة مليوني جنيه

كتب:

محمد بركات
02:07 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن أنّ 3 عناصر إجرامية تتاجر في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة ثان العامرية وكارموز بمديرية أمن الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي «عنصر إجرامى له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة كارموز، وبحوزتهما 11 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليوني جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 20 مليون جنيه

ضبط 730 ألف قطعة ألعاب نارية في القليوبية قبل بيعها بالأسواق

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع عقاقير طبية مجهولة المصدر في القاهرة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في الجيزة

ضبط شخصين بالجيزة بتهمة حيازة تماثيل مقلدة لاستخدامها في أعمال النصب
بقلم محمد بركات