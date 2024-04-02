ضبط 21 ألف قرص مخدر بحوزة عنصر إجرامي في مطروح.. قيمتها 2 مليون جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام عنصر إجرامي، بالاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته 21 ألف قرص مخدر من عقار «تامول»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 2 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.