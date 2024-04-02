الصحف العربية تسلط الضوء على أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة

سلطت الصحف العربية الضوء على أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية لولاية جديدة، أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

صحيفة إمارتية تبرز تولي الرئيس

وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الرئيس السيسي بدأ ولايته الجديدة التي تمتد 6 سنوات من العاصمة الإدارية الجديدة، وجاء أداء اليمن بعد كلمة لرئيس البرلماني.

صحيفة سعودية تبرز أداء الرئيس لليمين

وأفردت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عبر موقعها الإلكتروني خبر تولي الرئيس السيسي مهام الولاية الجديدة رسميا وهي الولاية الثالثة مدتها 6 سنوات عقب فوزه بنسبة 89.6%.

القبس الكويتية تبرز كلمة الرئيس السيسي

أما صحيفة القبس الكويتية، فركزت على مقتطفات من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة التي قال فيها: «إن أمن مصر وسلامة شعبها هو خياري الأول، وسأواصل مسيرة بناء دولة حديثة وديمقراطية، كما أن تماسك وحدتنا الوطنية هو الضمانة الأولى للعبور بمصر نحو المكانة التي تستحقها».

السيسي يؤدي اليمين الدستورية ويبدأ ولاية رئاسية ثالثة في مصر

وأشارت صحيفة الوطن البحرينية إلى أن الرئس عبدالفتاح السيسي أدى اليمين لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات وقال أثناء أداء اليمين أمام مجلس النواب: «سيتم استكمال وتعميق الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتبنى مصر استراتيجيات تعزز من مواردها الاقتصادية وتعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص».