النائبة نيفين حمدي: أداء السيسي لليمين الدستورية بداية جديدة للمصريين

هنأت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، نيفين حمدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، مدتها 6 سنوات، واصفة الفعالية بـ«التاريخية».

بداية جديدة للمصريين

وثمنت عضو المجلس خطاب الرئيس السيسي أمام مجلس النواب، قائلة: «حملت العديد من رسائل الطمأنة حول جني ثمار المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل المصريين»، مؤكدة أن أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية من العاصمة الإدارية الجديدة دلالة واضحة وصريحة على جني ثمار مرحلة تحققت، وبدء إنجازات مرحلة جديدة.

المرأة تشهد عصرا ذهبيا في عهد الرئيس

وأضافت أن مصر تبدأ اليوم ولاية ومرحلة جديدة من الإنجازات التنموية والسياسية والاقتصادية والحضارية والعمرانية، بالإضافة إلى الطفرة التي تشهدها المرأة المصرية مع بداية تلك المرحلة، وتعزيز مكانتها بجميع القطاعات، مشيرة إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسي شهدت عصرها الذهبي.