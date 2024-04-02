أستاذ في العلوم السياسية: السيسي أعاد مكانة مصر في الاتحاد الأفريقي

قال الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية، إنَّ الاتحاد الأفريقي بدأ ينمو ويزدهر منذ أن بدأت مصر حكمه ورئاسته عام 2019 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حركة التجارة البينية بدأت في عهد الرئيس السيسي

وأضاف «الزغبي»، في مداخلة على القناة الأولى، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد مكانة مصر كقوة فعالة في الاتحاد الأفريقي، وبدأ التركيز على توطين الصناعات في القارة السمراء بدلًا من تصدير المواد الخام خارج القارة، فبدأت حركة التجارة البينية في عهد الرئيس السيسي، وهذا ما اتضح في الاتفاقيات التي وقعت الدولة المصرية عليها مثل الكوميسا وإعادة اتفاقية أغادير مع دول شمال القارة.

تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية في عهد السيسي

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «كان هدف الرئيس السيسي في رئاسة الاتحاد الأفريقي هو تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، فقد أكّد في مناسبات كثيرة أن أمن واستقرار الدولة المصرية مصدره أمن واستقرار دول الجوار، مشددًا على أنَّ رئيس الجمهورية سعى إلى الاستقرار والامن الداخلي في دول القارة من أجل جذب المستثمرين الأجانب.