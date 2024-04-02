ساعات قليلة ويننطلق إفطار اليوم الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 2024، وعليه تتجه أعين أبناء عروس البحر الابيض المتوسط لمعرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 من أجل أداء الصلاة في موعدها الصحيح والافطار في التوقيت المناسب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 ، وذلك وفقاً لما تم تدوينه في إمساكية رمضان بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

ويكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم مع الساعة 6:20 مساءاً بزيادة دقيقة عن اليوم الماضي من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الثلاثاء 2-4-2024

ويعد موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 هو موعد أقل نسبياً بالمقارنة بالمواعيد الأخرى إذ يتأخر موعد صلاة المغرب يوميا حتى نهاية الشهر الكريم.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وبذلك يكون موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:20 مساء وتفتح المساجد أبوابها لاستقبال المصلين.

موعد الافطار في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويكون موعد الافطار اليوم في الإسكندرية بحلول غروب اليوم الثلاثاء 2-4-2024 بالتحديد مع بدأ صلاة المغرب في الساعة 6:20 مساء.