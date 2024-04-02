مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. 23 رمضان

يتطلع الأهالي إلى معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، الموافق الـ23 من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، تزامنًا مع بدء العشر الأواخر للشهر الكريم، للحفاظ على أداء الصلوات في أوقاتها التي حددها قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق الـ23 من شهر رمضان، ثالث أيام العشر الأواخر، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وتشهد مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم، ارتفاع مدة الصيام عن الأيام السابقة بسبب الفارق الزمني بين صلاتي الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وجاءت مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق 23 رمضان كالتالي:

الفجر 4:18 صباحا

الشروق 5:47 صباحا

الظهر 12:04 مساءً

العصر 3:36 مساءً

المغرب 6:20 مساءً

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وبذلك يحين موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في تمام الساعة 4:18 صباحا، على أن يقل التوقيت يوما تلو الآخر.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويحين موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في تمام الساعة 12:04 مساءً، ويقل كل يومين أو أكثر في حدود دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويحين موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في تمام الساعة 3:36 مساءً، ويزداد معدله مع مرور الأيام.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يحين موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الذي يحل معه إفطار اليوم الثالث والعشرين من أيام رمضان في تمام الساعة 6:20 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الإسكندرية 14 ساعة و23 دقيقة.