«كوفي وفارسي».. مكتبة الإسكندرية تحتفل بشهر رمضان بتصميمات خطية مبتكرة

تحتفي مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، بشهر رمضان المعظم، من خلال نشر تصميمات ولوحات خطية على صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، حيث تعبر هذه التصميمات عن أشهر صيغ التهنئة والدعاء بالشهر المبارك، والتي تم التعبير فيها بالخط العربي وتصميماته المختلفة حسب الذائقة الفنية لكل خطاط ومصمم سواء من داخل مصر أو خارجها.

أنواع الخطوط

وعلى مدى 30 يومًا، يشارك مجموعة كبيرة من الخطاطين في نشر تصميماتهم ولوحاتهم الفنية التي تحمل عبارات رمضان كريم، ورمضان شهر الخير، ورمضان شهر البهجة، إضافة إلى الاحتفال بمناسبات محددة في شهر رمضان، مثل نصر العاشر من رمضان، وليلة القدر، وأخيرًا الاحتفاء بقدوم عيد الفطر المبارك وذلك باستخدام أنواع مختلفة من الخطوط العربية بداية من الخط الكوفي بأنماطه العديدة، والخط الثلث بتركيباته المختلفة، والخط الديواني بجمالياته وانحناءاتة الجمالية المميزة، والخط الفارسي بمرونته الطبيعية.

قراءة الصور الفنية

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، فإن الغرض الأساسي من هذا العمل هو رفع الذائقة الجمالية والنقدية للجمهور، كذلك محاولة ربط فن الخط العربي بالواقع اليومي والتأكيد على حيويته واختلاف الرؤية الجمالية له بين كل فنان وآخر وبين كل مدرسة فنية وأكاديمية ومدرسة أخرى.

الجدير بالذكر أن هذا الاحتفال بدأ منذ ثلاث سنوات، وما زال مستمرًا، إذ تنوعت المشاركات بين كبار الأساتذة وشباب الخطاطين، كذلك فقد تم كتابة مادة نقدية مصاحبة لصورة التصميم، والغرض الأساسي منها هو تعريف القراء بأساسيات النقد الفني للتصميمات الخطية، وعملية قراءة الصورة الفنية، والتأكيد على طبيعة الفن وقيم التصميم .