أول ظهور للفنان محمد العمروسي بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب

ظهر الفنان محمد العمروسي وخطيبته المطربة مي فاروق، في حفل سحور بأجواء رمضانية خلال الساعات القليلة الماضية، وكان ذلك بمثابة الظهور الأول له بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة الفترة القليلة الماضية وخضوعة لعملية قسطرة قلبية.

تفاصيل أول ظهور لـ محمد العمروسي بعد وعكته الصحية

وضم الحفل عددا كبيرا من نجوم الفن والطرب في مقدمتهم خطيبة العمروسي المطربة مي فاروق، المطرب أبو، تامر عاشور، الشاعر تامر حسين، الموزع أحمد إبراهيم، محمد جمعة، وعدد كبير من صناع الفن والموسيقي.

مشاركة محمد العمروسي في الموسم الرمضاني الحالي

ويشارك الفنان محمد العمروسي في بطولة مسلسل المعلم بالموسم الرمضاني الحالي مع الفنان مصطفى شعبان، والذي يحقق ردود أفعال قوية من الجمهور.