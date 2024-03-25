بعد إصابة الفنان محمد العمروسي.. ما أسباب حدوث الأزمة القلبية المفاجئة؟

طمأن الفنان محمد العمروسي، محبيه ومتابعيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، موجهًا الشكر لكل من دعمه في تلك الأزمة الصحية، على رأسهم خطيبته النجمة مي فاروق التي ساندته في تلك المرحلة.

«الحمد الله قدر ولطف ومن لطفه عليا أنك كنتي جمبي، ومعايا لسه في العمر بقية الحمد الله شكرا ليكي يا حبيبتي» بهذه الكلمات عبر «العمروسي» عن امتنانه لوقوف مي فاروق بجواره، وعلى غرار ذلك نستعرض أبرز أسباب حدوث الأزمة القلبية المفاجئة والتي تسبب الوفاة في بعض الأحيان ويمكن تناولها في التقرير التالي.

الأزمة القلبية المفاجئة

الأزمة أو النوبة القلبية تحدث عادة عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب، أو في حالة انسداد مسار سريان الدم، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب أو ما يعرف بـ«الشرايين التاجية».

أسباب حدوث الأزمة القلبية المفاجئة

عدد هشام نزيه رئيس وحدة القسطرة والقلب في قصر العيني خلال حديثه لـ«الوطن»، أسباب حدوث الأزمة القلبية المفاجئة، إذ ربما تحدث نتيجة قصور في الشرايين التاجية أو اضطراب في ضربات القلب سواء كان تسارع أو تباطؤ شديد في معدل ضربات القلب، أو نتيجة لحدوث هبوط احتقاني في عضلة القلب.

تابع «نزيه» أنّ هناك بعض العوامل الأخرى، من الممكن أن تكون سببًا رئيسيًا لانتشار حالات الوفاة بالأزمة القلبية عند الشباب، باعتبارها الفئة الأكثر تعرضًا لها، وهي تتعلق بأحد الأمراض الوراثية التي تسبب تضخمًا في عضلة القلب، إلى جانب عيوب خلقية في الشرايين التاجية تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة المفاجئة.

أعراض الأزمة القلبية

تشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة وفقًا لموقع «مايو كلينك» ما يلي: