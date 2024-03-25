أعراض الأزمة القلبية المفاجئة.. أصيب بها الفنان محمد العمروسي

سيطرت حالة من القلق على متابعي ومحبي الفنان محمد العمروسي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، لكن سرعان ما خرج الفنان ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، موجهًا رسالة شكر لكل من دعمه خلال هذه الأزمة.

ومن بين داعميه كانت خطيبته النجمة مي فاروق التي وقفت بجانبه في محنته، ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير الأعراض، التي تدل على الإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة.

تحدث الأزمة القلبية نتيجة حدوث انخفاض درجات الحرارة، التي تؤدي بدروها إلى زيادة نشاط الجهاز العصبي، الذي يساعد بدوره على إبقاء الجسم دافئًا قدر الإمكان، ما يسبب الأزمة القلبية، وفقًا لما ذكره الدكتور وليد العوضي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية خلال حديثه لـ«الوطن».

تكثر فرص الإصابة بالأزمة القلبية في فصل الشتاء وذلك يرجع إلى انخفاض درجات الحرارة، التي تعمل على تضييق الأوعية الدموية، التي تكون مسئولة بشكل كبير عن عملية التنفس داخل الجسم، مما يعمل على إمداد القلب بالهواء اللازم الذي يعمل على مساعدة في إمداد القلب بالهواء.

أعراض الإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، والتي منها:

التعرق البارد أو الغزير.

- ضيق في التنفس

- الغثيان والقيء.

- الشعور بالدوار.

- تسارع ضربات القلب.

- حرقة المعدة أو عسر الهضم.

- الإرهاق الدائم.

نصائح للوقاية من الأزمة القلبية

وهناك العديد من النصائح التي يجب على الأشخاص إتباعها للوقاية من الإصابة بالأزمة القلبية، والتي منها:

- الإكثار من تناول الماء.

- تناول السوائل بكثرة.

- التنويع بين الأطعمة، خاصة التي تحتوي على الخضار والفواكه.

- تجنب المأكولات الدسة، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.