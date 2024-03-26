«القومي للمرأة» ينظم ندوات تثقيفية عن الشمول المالي للسيدات في القليوبية

نظم المجلس القومي للمرأة ندوات تثقيفية للسيدات في القليوبية، في مجال الشمول المالي، استكمالا لأنشطة مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وذلك بالتعاون مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية لدعم وتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

ويهدف المشروع في المقام الأول إلى الارتقاء بحال الأسر الأكثر احتياجا على كل الأصعدة المختلفة، اقتصاديا واجتماعيا وغيره، ووصل إلى عدة قرى منها:

- قرية التل

- منية شبين

- قرية الشوبك

- قرية منشأة الكرام

- قرية نوي

- عزبة صايم

- قرية الكردود

مفهوم التوعية المالية

وتناول التدريب العديد من الموضوعات المختلفة، التي توضح مفهوم التوعية المالية، إلى جانب تعريفهن بأهمية تحديد الأهداف وأنواع الأهداف، فضلا عن تثقيف الموجودين بمفاهيم الإدخار والموازنة وغيره، إلى جانب تعريفهن بأدوات التخطيط المالي، وشملت الندوات التوعوية تعريف السيدات في محافظة القليوبية بالمخاطر المالية