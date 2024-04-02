الليلة.. سهرة جديدة في برنامج ليالي رمضان بـ«ثقافة أسيوط»

تشهد قرية أولاد الياس بمركز صِدفا بمحافظة أسيوط سهرة رمضانية جديدة اليوم، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الـ9 مساء استمرارا لفعاليات برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان.

أمسية شعرية بعنوان «روحانيات رمضانية بإطلالة وطنية»

يحيي الحفل فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، كما يتضمن أمسية شعرية بعنوان «روحانيات رمضانية بإطلالة وطنية» بحضور نخبة من الشعراء.

ويتخلل الفعاليات فقرة ابتهالات وتواشيح دينية، بجانب أنشطة متنوعة للأطفال منها ورش لتعليم الرسم، وفقرة رسم على الوجه وعروض فنية للموهوبين، ويقدم الحفل الشاعر أحمد الشافعي، ويختتم بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى.