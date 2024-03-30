عرض مسرحية «قضية دهب الحمار» بقصر ثقافة القناطر الخيرية مجانًا حتى 4 أبريل

ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، شهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية انطلاق مسرحية «قضية دهب الحمار» تأليف سعيد حجاج، أشعار أيمن حافظ، ألحان محمد ناجي، ديكور وملابس شهد أشرف، استعراضات سامح أبوالعلا، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ سعاد الصادق، ومن إخراج أشرف عبد الجواد.

مسرحية «قضية دهب الحمار»

تتناول المسرحية قصة مستوحاة من حكاية شعبية حول اليهودي شمعون وزوجته أنيسة اللذين هبطا إحدى المدن، وقاما بعمل حيلة أقنعا بها الجميع وهي أن الحمار حين ينهق يتساقط الذهب من فمه بعد أن وضعا بعض العملات الذهبية في فم الحمار وذهبا به إلى السوق، وفي كل مرة يخترعان حيلة جديدة يخدعان بها الجميع، ومنها أن الكلب يطبخ ويساعد في أعمال البيت... وهكذا.

العرض المسرحي «قضية دهب الحمار» إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، ويُعرض يوميًا بالمجان بمسرح القصر حتى الخميس المقبل 4 أبريل.