بعد أداء اليمين الدستورية.. ياسمين فؤاد: السيسي حقق طفرة في قطاع البيئة

هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتولي ولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، متمنية له مزيد من التوفيق في قيادته للبلاد خلال الفترة المقبلة بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة والتي ستنعكس على تحقيق رفاهية المواطن المصري وتقدم الدولة.

تحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن القيادة السياسية للرئيس خلال الفترة الماضية حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع البيئة بمصر، حيث كان سباقا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية، إيمانا بأهمية هذا الملف وارتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية.

الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة

ولفتت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي منذ اللحظات الأولى بتغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر، وتحول العمل البيئي من مجرد العمل على الحد من التلوث، إلى صون الموارد الطبيعية من أجل رفاهية المواطن، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وربط البيئة بمختلف المجالات التنمية وخاصة الاقتصاد، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.