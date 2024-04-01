«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة وظائف جديدة بوزارة البيئة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد (24) في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج) وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التقديم لوظائف البيئة إلكترونيا

ويمكن للراغبين في التقديم لمسابقة وظائف البيئة إلكترونيًا على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز اعتبارًا من 17/4/2024 حتى 30/4/2024، على الرابط الآتي https://jobs.caoa.gov.eg

وتضمنت شروط الإعلان ما يلي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 25 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم.

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد)على الأقل.

8. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

11. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :

- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وللتعرف على المستندات المطلوبة يرجى زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.