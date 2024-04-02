ضبط 17 قطعة سلاح و18 متهما بالاتجار بالمخدرات في 4 محافظات

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط والإسكندرية، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن ضبط 34 قضية سلاح ناري بحوزة 34 متهما 25 منهم معلومات جنائية، في أسيوط.

كما جرى ضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالهم 1,450 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدري الهيروين والشابو، وكمية من الأقراص المخدرة بحوزة 8 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 560 حكما قضائيا متنوعا.

وفي أسوان جرى ضبط 3 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها 8,800 كيلوجرام لمخدر الحشيش، 4 كيلوجرام لمخدر البانجو، كمية من مخدري الهيروين والشابو بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وضبط 2 قطع سلاح ناري عبارة عن فرد محلي وطبنجة، وتنفيذ 618 حكما قضائيا متنوعا.

وفي دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 6,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 9 كيلوجرام لمخدر البانجو، 7,500 كيلوجرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين وكذا 3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

وفي الإسكندرية، جرى ضبط 3 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالها كمية لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 3 متهمين، وضبط قضيتي أسلحة بيضاء ضبط خلالها 2 قطعة سلاح أبيض بحوزة متهمين، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.