ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 22 مليون جنيه

قالت وزارة الداخلية، إنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجاري بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 22 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.