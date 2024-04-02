دبلوماسي يشيد بكلمة الرئيس السيسي اليوم: الأمن القومي «أولوية» لمصر

رأى السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير مصر في السودان سابقا، أن الرئيس السيسي عبر في كلمته بعد أداء اليمين الدستورية عن موقف الدولة المصرية تجاه أمنها، إذ يعد الأمن القومي أولوية بالنسبة لأي بلد، خاصة مصر التي لها موقع متميز، كما أنها تشهد في هذا التوقيت مشكلات محيطة مضطربة، واضطرابات عديدة سواء من ناحية الشرق وما يحدث في غزة، أو ما يجرى في البحر الأحمر، وبالغرب حيث أحداث ليبيا، ما يحتم الأولوية القصوى للأمن حيث الاستقرار والتنمية.

الشاذلي يشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول

وشدد الشاذلي خلال حديثه مع «الوطن» على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول، فهي عنصر مهم للعلاقات الخارجية التي لها صدى واسع على العديد من القضايا، والمشكلات التي تواجه سواء كانت اقتصادية أو تجارية، مشيرا إلى أن الأمن القومي له علاقة قوية بالتنمية والاستقرار داخليا.

كما جرى الإشارة إلى موقف الدولة المصري الخارجي، والذي ظهر في أكثر من جانب مع التوترات الشديدة، التي وصفت عالميا بأنها دعم بشكل غير محدود، إذ استطاعت الإدارة المصرية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية تقديم نماذج عديدة من التعاون المثمر بين دول العالم خاصة في الدول الأفريقية التي شهدت توترات كثيرة خلال 2023 مثل السودان؛ وعلى الرغم من كل التوترات إلا أن الدولة المصرية استضافت الأشقاء من السودان وليبيا، فدائما ما تفتح مصر ذراعها للجميع، واستطاعت أن تعيد قوتها الناعمة من خلال ملفات منوعة، مثل التعليم والدعم اللوجيستي والدعم الصحي وإرسال البعثات العلمية، فضلا عن تقديم المساعدات في كل المناحي.

وتعقيب السفير محمد الشاذلي، جاء تأكيدا على ما قاله الرئيس السيسي بشأن علاقات مصر الخارجية والتي تدور حول أولوية حماية وصون أمن مصر القومي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل، بجانب تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر، بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.