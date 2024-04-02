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دراما المتحدة

«المستقلين الجدد»: خطاب الرئيس السيسي بعد أداء اليمين يحمل رسائل مهمة

كتب:

محمد اباظة
02:22 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
حزب المستقلين الجدد

حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد، أن خطاب الرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية كاشف لكل التحديات على مختلف الأصعدة، ومبني على المصارحة والإصرار على المواجهة.

رسائل مهمة في خطاب السيسي

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، أن الخطاب كاشف للملامح الاستراتيجية الرئيسية في الفترة المقبلة في كل الملفات المهمة، والتي توضح إصرار الرئيس على التغلب أي عقبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، في ظل ثوابت وطنية مبنية على الاستقرار والحفاظ على وحدة الوطن وسلامه أراضيه من أي مخاطر خارجية أو داخلية.

وأضاف «عناني»، أن الخطاب يحمل رسائل مهمة للداخل والخارج، ومبني على ثقة الرئيس في قوه الشعب المصري وأصالته، داعيا إلى تماسك الشعب خلف قيادته في طريق بناء الدولة التي ننشدها جميعا على أسس ديمقراطية.

برامج الحماية الوطنية

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن الخطاب أكد حرص الرئيس وطمأنته على برامج الحماية الاجتماعية في ظل بناء الدولة على أسس علمية وتكنولوجية حديثة في كل الميادين

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بقلم محمد اباظة