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دراما المتحدة

نائب رئيس حزب المؤتمر: ولاية السيسي الثالثة انطلاقة للجمهورية الجديدة

كتب:

محمد أباظة
02:17 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

هنأ الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبدء ولايته الثالثة وأداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنّ ولاية الرئيس السيسي الثالثة انطلاقة للجمهورية جديدة.

ولاية الرئيس السيسي الثالثة انطلاقة لجمهورية

وقال مرشد، في تصريحات اليوم، إنّ الولاية الثالثة تأتي بالتزامن مع تحديات جمة تواجه الدولة المصرية على كل المستويات، لكن حكمة القيادة السياسية في التعامل مع هذه التحديات ستجعلنا نعبر منها إلى بر الأمان، كما حديث في الكثير من التحديات التي واجهت الدولة خلال العشرة سنوات الماضية مشيرًا إلى أنّ حقيقة التعاقد بين الشعب والرئيس أساسها الحفاظ علي الدولة، وتقوية مؤسساتها وحماية الأمن القومي، وتنمية الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة، وحماية كرامة المصريين خارج وداخل الحدود.

وشدد مرشد على ضرورة استكمال مسيرة الانفتاح السياسي الذي تجسد في الحوار الوطني حيث أن هذه المنصة الهامة استطاعت أن تخلق مساحات مشتركة بين مختلف التيارات السياسية وتفاعل الرئيس بشكل لحظي مع التوصيات التي تصدر عن الحوار وقامت الحكموة بترجمة هذه التوصيات إلى أجراءات تنفيذية ومشروعات قوانين.

وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن ثقته في قدرة الرئيس السيسي على تجاوز كل التحديات، وأن يجني الشعب المصري ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.