عضو «الشيوخ» عبده أبو عايشة: خطاب الرئيس السيسي اليوم بداية جديدة للوطن

قال عضو مجلس الشيوخ، عبده أبو عايشة، إن حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية بداية انطلاق مرحلة جديدة من العمل الدؤوب، لطالما عاهدنا الرئيس السيسي عليه طوال 10 سنوات مضت من الإنجازات المختلفة في جميع القطاعات.

إقامة المزيد من المشروعات القومية والتنموية كبرى

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من المشروعات القومية والتنموية كبرى على مستوى الجمهورية، وجذب مزيد من الاستثمارات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ أن السيسي ومنذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وهو يعمل في إطار استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، واهتم بالزراعة ودعم الفلاح المصري، لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما اهتم بالصناعة والسياحة والبنية التحتية، وكل مقدرات الوطن في جمهورية جديدة واعدة.

واختتم: «معاهدة الرئيس للمصريين خلال الخطاب بأن يظل مخلصا للوطن، ويضع مصالح شعب مصر كأولوية يؤكد على زعامته الوطنية، وحبه الشديد للوطن والدفاع عنه».