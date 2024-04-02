بوهانج يتصدر الدوري الكوري الجنوبي رغم التعادل إيجابا مع سوون

تعادل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، مع سوون، بنتيجة 1-1، ظهر اليوم، على ملعب «ستيل يارد»، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة.

وفي الدقيقة 44، افتتح البرازيلي أوبردان لاعب بوهانج ستيلرز، التسجيل من تسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، من تمريرة جيونج جاي هي، لتسكن الزاوية اليمنى العليا لدونج جيون حارس مرمى سوون.

وشهدت الدقيقة 53، تسجيل لاتشلان جاكسون لاعب سوون، هدف التعادل برأسية من منتصف منطقة الجزاء، بعد عرضية زميله جيونج سيونج وون، لتسكن أعلى منتصف شباك إن جاي هوانج حارس بوهانج ستيلرز.

وقبل 7 دقائق من نهاية المباراة، أجرى سوون، تبديلا اضطراريا بنزول يونج وو جانج بدلا من تاي هاين كيم بسبب الإصابة.

ارتفاع رصيد بوهانج ستيلرز إلى 10 نقاط

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بوهانج ستيلرز، إلى 10 نقطة في صدارة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، كما ارتفع رصيد سوون إلى النقطة السادسة بالمركز الخامس في جدول ترتيب فرق المسابقة.

وفي مبارة أخرى بالجولة نفسها، فاز دايجون هانا سيتزن، على أولسان، بنتيجة 2-0، في لقاء شهد طرد لاعب الفريق الأول، لي هيون سيك، لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب «كأس العالم دايجيون».

وسجل أهداف دايجون، كل من البرازيلي لياندرو ريبيرو، وكيم إن جيون في الدقيقتين 49 و60 على التوالي ليرتفع رصيد دايجون إلى 5 نقاط بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد أولسان عند النقطة الثامنة بالمركز الثالث.