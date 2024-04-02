سنترال كوست يقلص الفارق مع ويلينجتون متصدر الدوري الأسترالي إلى 3 نقاط

فاز سنترال كوست مارينرز، على نظيره ملبورن سيتي، بنتيجة 2-1، ظهر اليوم، على ملعب «سنترال كوست» في مباراة مؤجلة من الجولة الـ21 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، ليقلص الفارق مع ويلينجتون فينيكس متصدر الترتيب بـ46 نقطة إلى 3 نقاط.

وشهدت الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، أخطر فرصة من مارين جاكوليس لاعب ملبورن سيتي، عندما سدد من داخل منطقة الجزاء، على يمين دانيال فوكوفيتش حارس سنترال كوست مارينرز، الذي استطاع التصدي لها ويحولها إلى ضربة ركنية.

الهدف الأول لفريق ملبورن سيتي

وفي الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، ومن تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء، أرسلها ماكس كابوتو، لتولجاي أرسلان لاعب ملبورن سيتي، الذي سددها بدورها في شباك حارس مرمى سنترال كوست مارينرز، محرزا الهدف الأول لفريقه.

وجاء رد سنترال كوست سريعا في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، من ضربة جزاء سددها اللاعب أنخل توريس. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أحرز مماكسيميليان بالارد، أول أهدافه في بطولة الدوري، وهدف الفوز لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى، أثر مراوغة دفاع ملبورن سيتي، على إثر أسيست من جوشوا نيسبت، لتسكن شباك الحارس جايمي يونج.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سنترال كوست مارينرز إلى النقطة 43 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ملبورن سيتي، عند النقطة 30 في المركز السابع.

وفي الجولة الـ23 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، يخوض سنترال كوست مارينرز، مباراة صعبة مع ويلينجتون فينيكس متصدر المسابقة، على ملعب «سنترال كوست»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا السبت المقبل بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي ملبورن سيتي بفيكتوري على ملعب «آمي بارك» عند الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.