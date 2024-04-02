بوهانج يبحث عن صدارة الدوري الكوري الجنوبي في مواجهة سوون اليوم

يلتقي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، نظيره سوون، ظهر اليوم، على ملعب «ستيل يارد»، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، وتنطلق المباراة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدخل بوهانج ستيلرز، المباراة بعد الفوز على جيجو يونايتد، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، بهدفين نظيفين على ملعب «كأس العالم جيجو».

بوهانج يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري

ويحتل بوهانج ستيلرز، المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق جيمتشون سانجمو المتصدر، إذ حقق الفوز في 3 مباريات ولقي هزيمة واحدة فقط.

وفي المقابل، خسر سوون، في الجولة الرابعة من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، على ملعبه أمام جيمتشون سانجمو المتصدر، بنتيجة 1-4، في لقاء جمع بين الفريقين على «مجمع سوون الرياضي».

وبرصيد 5 نقاط، يحتل سوون، المركز السادس في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، إذ حقق الفريق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين ولقي هزيمة واحدة.