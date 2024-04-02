«اتصالات النواب»: بدء ولاية جديدة للرئيس السيسي لحظة تاريخية

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لحظة تاريخية وخطوة مهمة لاستمرار مسيرة التنمية وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وهنأ «بدوي» جموع الشعب المصرى بمناسبة حلف اليمين الدستورية، إيذانًا بتولي الرئيس السيسي ولاية جديدة وبدء مرحلة أخرى من مراحل البناء والإنجازات.

مرحلة جديدة من عمر الوطن

وأضاف: «اليوم ندشن مرحلة جديدة فى عمر الوطن حيث انطلاق الجمهورية الجديدة التى وضع الرئيس ركائزها الأساسية خلال السنوات الماضية».

تحديات كبيرة

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة على كافة المستويات، الأمر الذى يستدعي تجديد الثقة في قيادة مصر الحكيمة لتوحيد الصف، وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل.

وتابع: «نحتفل اليوم بداية عصر جديد من الإنجازات تستكمل فيه مصر ما بدأته خلال عشر سنوات بجميع المسارات».

وثمن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطاب الرئيس أمام مجلس النواب، والذي تناول رؤية القيادة السياسية خلال الولاية الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحقيق النمو الاقتصادي.