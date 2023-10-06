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رئيس اتصالات النواب: مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل البرلمان الأوروبي في شؤونها 

كتب:

حسن صالح
04:44 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
النائب احمد بدوي

النائب احمد بدوي

أعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عن رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في مصر.

واكد النائب أحمد بدوى في بيان له، أن البيان يعد تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية المصرية، مشيرا إلى أنه حمل مغالطات متعمدة من جانب البرلمان الأوروبي واعتمد على معلومات غير دقيقة وعكس فهماً غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر.

مصر دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية

وأشار إلى أن ما يطالب به البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية، لم يراعٍ أن مصر دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، وشدد على أن تقرير البرلمان الأوروبي يعد استخفافا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أي تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

توظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجندات

وأشار إلى أن هناك محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول مع عدم الأخذ في الاعتبار استقلالية هذه الدول.

وتابع أن مصر تجمعها بالاتحاد الأوروبي علاقات جيدة قائمة على التعاون المشترك، لكن مثل هذه التقارير قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.

مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية

وأوضح النائب أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في كل المجالات بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.

وجدد النائب أحمد بدوي دعمه للقيادة المصرية في سعيها لتحقيق التقدم والرخاء لمصر والمصريين، موضحا أن مصر بكل مؤسساتها وشعبها لن تقبل أي تدخل في شؤونها خاصة ما يقوم على مزاعم من الكذب والتضليل.

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