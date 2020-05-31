رئيس اتصالات البرلمان: القليوبية تسجل 123 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو البرلمان عن دائرة طوخ وقها في محافظة القليوبية، ظهور 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بناء على خريطة وزارة الصحة بالإصابات على مستوى المحافظة.

وأضاف النائب في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن خريطة الإصابات جاءت كالتالي: 37 حالة في مركز ومدينة بنها، و31 حالة بمركز ومدينة طوخ، و3 حالات بمركز ومدينة كفر شكر، وحالة واحدة لمواطن مقيم في مدينة قها، و17 حالة في مركز ومدينة قليوب، وحالتين في مركز ومدينة القناطر الخيرية.

وتابع النائب أنه هناك أيضا 12 حالة في مركز ومدينة شبين القناطر، و8 حالات بمركز ومدينة الخانكة، و12 حالة في شبرا الخيمة.

وأضاف النائب أن هذا ما تم حصره وتسجيله رسميا بعد ظهور نتائج إيجابية الحالات قائلا: “ونؤكد أن الهدف هو اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الاختلاط والبعد تماما عن التجمعات".