مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. هل تساعد الغوريلا في القبض على المطاريد؟

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 حكايته مع الغوريلا، بعدما أنقذت حياته من المطاريد.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8 يتحول الكبير من كراهيته للغوريلا ومحاولة التخلص منها إلى حب شديد، بعدما أنقذته من المطاريد، وفي الحلقة 23 تثار عدة تساؤلات حول هل يستخدم الكبير أوي الغوريلا في الإيقاع بالمطاريد وتسليمهم للشرطة؟.. وما هو مصير الغوريلا بعد أن تكتشف الشرطة وجودها؟.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23 يُعرض عقب أذان المغرب على قناة on، وفي نفس التوقيت عبر منصة watch it.

والمسلسل بطولة عدد من النجوم، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.