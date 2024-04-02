رئيس «صناعة الحبوب»: كلمة الرئيس بالعاصمة الإدارية حملت رسائل طمأنة للمواطنين

هنأ عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة، والتي انطلقت اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة، عقب الثقة المستحقة من شعب مصر.

وقال السلاموني، إنّ كلمة الرئيس خلال أداء اليمين الدستورية اليوم بالعاصمة الإدارية، حملت الكثير من رسائل الطمأنة للمواطنين بشكل عام وأيضا العمال، كما تطرق الرئيس السيسى إلى دعم شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع في مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة، وهي مبادرات تهم قطاعا عريضا من العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي ستستفيد بشكل كبير كذلك دعم التعليم والصحة، بجانب تبني استراتيجيات تعظم من قدرات مصر الاقتصادية، واستمرار التنمية العمرانية في جميع ربوع الوطن، ومواصلة الحوار الوطني وتنفيذ توصياته.

التاريخ سيظل شاهدا على دور الرئيس السيسي

وأضاف عبدالغفار السلاموني، أنّ التاريخ سيظل شاهدًا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به في مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان، لافتا إلى أنّ تولي الرئيس لولاية جديدة يأتي استكمالا لمسيرة الإنجازات والمشروعات القومية التي حدثت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأشاد بتوجه الرئيس السيسي نحو توطين الصناعة المحلية الاهتمام الأكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يستتبعه ذلك من زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع المبادرات الصناعية التي تساعد علي زيادة الصادرات، ومن ثم المتحصلات من العملة الأجنبية وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية، بتوجيهات القيادة السياسية من حيث التوسع في الرقعة الزراعية، وإنشاء المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات الأمر الذى يعود بالنفع على المواطنين.

دعم الدولة للأسر الأولى بالرعاية

وأشار إلى أنّ خطاب الرئيس اليوم كشف التحديات التي تواجه الدولة المصرية وملامح المرحلة المقبلة، في ظل دعم الدولة للأسر الأولى بالرعاية، وإعطاء ملف التنمية الصناعية اهتمامًا كبيرًا من أجل استكمال مسيرة الإنجازات، وتكشف أيضًا مدى إصرار الرئيس على التغلب على أي عقبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.