رسائل نقابات عمال مصر للرئيس السيسي في الولاية الثالثة: «معك لاستكمال المشوار»

بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة، أرسل عدد من نقابات عمال مصر، رسائل دعم للرئيس السيسي، في ولايته الجديدة التي تبدأ غدا، تأكيدا على دعم استكمال قطار التنمية، الذي بدأ من 10 سنوات، وسوف يستمر لمدة 6 سنوات جديدة، وجاءت أبرز الرسائل كالتالي:

السيسي يقدر كل الجهود المبذولة من أجل بناء الوطن

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر: «نقف خلف الرئيس السيسي، خلال ولايته الجديدة، ونستكمل قطار التنمية الذي بدأناه من 10 سنوات ويستمر 6 سنوات مقبلة، نأمل فيها أن تزيد المشروعات القومية الكبيرة، ونحقق خطط التنمية على أرض الواقع، ونستمر في مواجهة التحديات المختلفة، فالرئيس السيسي وقف بجانب عمال مصر في أكثر من محفل، ودائما ما يظهر تقديره لكل الجهود المبذولة من أجل بناء الوطن».

استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة

قال هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الولاية الجديدة للرئيس السيسي، جاءت عن استحقاق وثقة شعب بأكمله، عبر صناديق الانتخابات بحضور كبير من قطاعات الشعب المختلفة وفي القلب منهم العمال معبرين عن إرادتهم لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة وبناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا الأبية تحت قيادتكم الحكيمة، لذلك عمال الخدمات الإدارية والاجتماعية جميعا خلف الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة.

مصر تخطت تحديات كبيرة في مختلف القطاعات خلال 10 سنوات

مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام: «الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة في مختلف القطاعات خلال 10 سنوات واستطاعت بفضل قيادتها الحكيمة أن تعبر بالوطن إلى بر الأمان واستعادة قوتها ومكانتها بين الدول، ونأمل أن نستكل خطوات التنمية خلال فترة ولاية الرئيس السيسي الجديدة، لذلك نقف خلف الرئيس ونستكمل معه المشوار، لتحقيق مزيد من التنمية والتقدم».

الرئيس حريص على تدعيم قطاع السياحة والآثار

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن التاريخ سوف يسجل للرئيس السيسي بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم قطاع السياحة والآثار في الدولة المصرية باعتباره أحد قاطرات التنمية الاقتصادية لمصر والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، وكيف أعلن للدنيا كلها أن مصر شامخة بأبنائها قوية بمبادئها غنية بكنوزها وتاريخها العريق، لذلك جميع العاملين في قطاعات السياحة المختلفة يدعمون الرئيس في ولايته الجديدة لتحقيق مزيد من التنمية.