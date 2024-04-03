موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

حدد قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر لمحافظة المنيا اليوم الأربعاء 3 أبريل، الموافق 24 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، حيث يتراجع موعد أذان بمقدار دقيقة عن اليوم الذي سبقه، ويحرص المسلمون على الإمساك في الوقت المحدد لأذان الفجر خلال اليوم الرابع و العشرين من شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 3 ابريل 2024، الموافق الرابع و العشرين من شهر رمضان، ستكون في تمام الساعة 4:18 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 4 ابريل 2024، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:16 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و 18 دقيقة.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 12:0 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:16 مساءً.

العشاء: 7:33 مساءً.

ويهتم الصائمون بالحرص على أداء الصلوات في مواقيتها، والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والإكثار من الدعاء، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.