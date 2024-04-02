«مرسال»: قدمنا خدمات بـ44 مليون جنيه خلال 20 يوما من شهر رمضان

كشفت هبة راشد، المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن الدعم الذي قدمته المؤسسة للأسر الأولى بالرعاية خلال 20 يومًا من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت «راشد» في تصريحات صحفية، أن مؤسسة مرسال قدمت خدمات بميزانية 44 مليون جنيه تشمل 1055 كشفًا طبيًا، و408 فحوص طبية (تحاليل وأشعة)، بالإضافة إلى إجراء 30 عملية بتكلفة مليوني جنيه.

توفير الأدوية وإجراء جلسات غسيل كلوي

وأشارت إلى أنه تم توفير الأدوية لـ1796 مريضا، منهم 252 مريض أورام بإجمالي تكلفة 13 مليون جنيه، وإجراء 667 جلسة غسيل كلوي، ودخول 166 مريض للعناية المركزة، فضلا عن عمل 1429 جلسة علاج كيمائي وجلسات نفسية وعلاج طبيعي وتخاطب.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال، أن المؤسسة وصلت إلى 150 مريضا وقدمت لهم خدمات منزلية مجانية، كما تم توفير الطعام ل 247 طفل مريض PKU، وتسكين 150 مريضًا في دار الضيافة.

أما عن وجبات إفطار رمضان، فأكدت أنه تم توفير 70 ألف وجبة إفطار خلال العشرين يوم الأولى في رمضان، وحصلت 2620 أسرة على كروت مشتريات مجانية، ناهيك عن تقديم 6 مليون جنيه مساعدات مالية ل 1815 أسرة، منوهة إلى أن جميع هذه الخدمات كلفت المؤسسة 44 مليون جنيه.