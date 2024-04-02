«زيني سفرتك في رمضان».. طريقة عمل أصابع الجلاش بالجبنة والبطاطس

أصابع الجلاش بالجبنة والبطاطس، من الوصفات السهلة والبسيطة التي تفضل العديد من ربات البيوت تحضيرها كوجبة شهية بجانب أطباق الطعام الرئيسية، على سفرة الإفطار في شهر رمضان؛ لأنها سهلة ويمكن إعدادها في مدة زمنية قصيرة، ونقدم لكِ طريقة عمل أصابع الجلاش بالجبنة والبطاطس بمكونات اقتصادية على خطى الشيف غادة التلي.

إليكِ خطوات عمل أصابع الجلاش بالجبنة والبطاطس

المكونات

لفة من الجلاش.

لبن.

بيض.

سمنة أو زبدة مذابة.

جبنة مشكلة مبشورة.

حلقات زيتون أخضر وأسود.

قطع فلفل رومي مفروم.

قطع من الطماطم.

بطاطس متوسطة الحجم مقطعة أصابع.

نصف كوب دقيق.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الشطة.

1 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الماء.

طريقة عمل أصابع الجلاش بالجبنة والبطاطس

- الخطوة الأولى: لعمل أصابع جلاش قومي بسلق البطاطس وأهرسيها وفي إناء عميق أخلطي الدقيق والبيكنج بودر والشطة والملح والفلفل الأسود وقلبيهم ثم ضيفي الماء حتى تمتزج المكونات، وضعي البطاطس في الخليط وقلبيهم جيدًا، وغطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

- الخطوة الثانية: أخطلي الجبنة بالبطاطس وقطعي ورق الجلاش إلى مربعات، ثم ضعي الحشوة الجبنة والبطاطس في طرف المربع ولفيه على شكل أصابع.

- الخطوة الثالثة: قومي بدهن طرف الجلاش بالقليل من الماء والدقيق حتى لا يفكك أثناء السواء، واحضري صينية مدهونة بالسمنة وضعي بها أصابع الجلاش وادهني وجهه بالسمن أو الزبدة وضعيه في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.