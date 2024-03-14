حلو اليوم| اعملي جلاش بالكنافة في 6 خطوات.. «مش هتشتريه من بره تاني»

طرق عديدة يمكنك من خلالها تحضير الحلوى الشرقية الشهيرة الجلاش بالكنافة، ويختلف إعدادها من شخص لآخر، لذا نقدم لك طريقة عمل الجلاش بالكنافة بالمكسرات، من أجل إعدادها للأسرة خلال شهر رمضان المبارك، على خطى الشيف نيرمين هنو.

طريقة عمل الجلاش بالكنافة

المكونات:

لفة جلاش.

كوب سمنة سايحة.

للحشو:

كوب لبن.

كنافة مسواه.

نصف كوب كريمة الحلواني.

ملعقة زبيب.

ملعقة بندق أو سوداني.

للشربات:

2 كوب ونصف سكر.

كوب وربع ماء.

5 مليمترات عصير ليمون.

طريقة عمل الجلاش بالكنافة بالخطوات

- الخطوة الأولى: ذوبي السكر في الماء وضعيه على النار لمدة 15 دقيقة.

- الخطوة الثانية: يضاف عصير الليمون المغلي، واتركي الخليط حتى يبرد تماما.

- الخطوة الثالثة: قلبي اللبن مع كريمة الحلواني حتى تحصلي على القوام المطلوب.

- الخطوة الرابعة: ادهني ورق الجلاش بالسمنة وضعي كريمة الحلواني على حرفها.

- الخطوة الخامسة: ضيفي عليها قطع الكنافة ويرش الزبيب عليها مع البندق، ولفيها رول، أحضري صاج وأدهنيه بالسمنة وضعي الجلاش، ثم يٌقطع إلى أصابع.

- الخطوة السادسة: ضعي أصابع الجلاش في الفرن، على درجة 180، ولمدة 25 دقيقة، وأسقيه بالشربات فور خروجه من الفرن.