حلو اليوم| وصفة سهلة لعمل جلاش بالقشطة.. بأقل التكاليف

الجلاش الحلو من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع، ويقبلون على شرائها دائمًا من المحلات، ورغم أنها أسهل أنواع الحلويات التي يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل، لكن البعض يعتقد أنها صعبة وتحتاج إلى خطوات طويلة، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» طريقة سهلة لعمل عمل الجلاش الحلو بالقشطة وبمكونات بسيطة موجودة في المنزل، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

إليكِ خطوات عمل الجلاش بالقشطة

المكونات:

لفة واحدة من الجلاش

نصف كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

كمية من المكسرات والزبيب وجوز الهند على حسب الرغبة، يمكن الاستغناء عنها.

القشطة

كوب لبن

ملعقة نشا

فانيلا

ملعقة كبيرة قشطة

الشربات:

كوب واحد من السكر

كوب كبير من الماء

ملعقة من الفانيلا السائلة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة تحضير الجلاش بالقشطة

- الخطوة الأولى حضري صينية وادهنيها بالسمن من جميع الجوانب حتى لا يلتصق الجلاش بها أثناء التحضير.

- الخطوة الثانية: ضعي ورقة من الجلاش في الصينية، وعليها السمن وكرري العملية حتي نصف الكمية، وضعي كمية القشطة في الوسط، وكرري الكمية المتبقية من جلاش، ضيفي المكسرات الموجودة، على حسب الرغبة أو الاستغناء عنهما تمامًا، ورص أوراق الرقاق المتبقية مع إضافة طبقة من السمنة.

- الخطوة الثالثة: أدخلي الصينية للفرن بعد تشغيله على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وأتركيه حتى يستوي الجلاش ويأخذ اللون الذهبي، وعليكي متابعته طوال فترة تشغيل الفرن حتى لا يحترق، واطفئ الفرن وضعي الشربات الذي فور خروجه.

- الخطوة الأخيرة: بعد أن يتشرب من الشربات صفي الصينية من الشربات الزائد وقطعي إلى مربعات ويقدم في أطباق التقديم مع العصائر.