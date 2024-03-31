أسهل طريقة لتحضير فطيرة البطاطس اللذيذة.. مكونات متوفرة في مطبخك

فطيرة البطاطس اللذيذة من الأكلات التي يحبها الصغار والكبار وهي من أسهل الوصفات التي قدمتها الشيف نادية السيد عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» وبمكونات بسيطة وكوب دقيق واحد يمكن تجهيز وجبة فطيرة البطاطس في أسرع وقت وإعداد كمية مناسبة منها للأسرة على مائدة الإفطار كجزء من المقبلات بجانب الأكلات الرسمية، وفيما يلي نستعرض طريقة تحضير فطيرة البطاطس.

المكونات:

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الماء الدافئ.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

الحشو:

حبة كبيرة من البطاطس المسلوقة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأخضر المفروم.

رشة ملح وفلفل أسود.

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا.

طريقة التحضير

ولتحضير فطيرة البطاطس اللذيذة بمكونات متوفرة اتبعي الخطوات التالية:

احضري وعاء مناسب وضعي به الدقيق والبيكنج بودر، والملح والسكر وقلبيهم مع بعض جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت مع استمرار التقليب، ثم إضافة الماء بالتدريج واعجني بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

غطي وعاء العجين بفوطة نظيفة ويترك لمدة ربع ساعة حتى يرتاح، ثم بعد ذلك قومي بتجهيز الحشو.

جهزي طبق وضعي به البطاطس ثم اهرسيها جيدا بواسطة شوكة الطعام حتى تصبح ناعمة.

في الخطوة التالية قومي بإضافة الجبنة، والبقدونس، والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات مع بعضها جيدا.

احضري صينية متوسطة الحجم وادهنبها بقليل من الزيت، ثم قومي بقسم العجينة إلي نصفين.

خذي النصف الأول وقومي بفرده داخل الصينية، ثم قومي بتوزيع الحشو عليه، ثم بعدها فرد نصف العجينة الأخرى بواسطة النشابة حتى تصبح سميكة الحجم.