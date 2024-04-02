نواب: خطاب الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الدستورية أكد استكمال الحلم الوطني

قال النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة، جاء ليؤكد أن مصر ماضية في استكمال مسيرة الحلم الوطني، متسلحة بعراقة التاريخ والعزيمة والإصرار، من أجل تدعيم أسس الجمهورية الجديدة للدولة.

وأوضح أن الخطاب اتسم بالمصارحة والمكاشفة التي اعتاد الرئيس اتباعها مع الشعب المصري وذلك بقوله إن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، حيث أن الحرب الدولية والإقليمية تفرض على الجميع مواجهة تحديات كما أنه رسم طريق المرحلة القادمة والتي ستشهد الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف الشباب ومحدودي الدخل.

وأضاف «عمار»، أنه بحلف الرئيس لليمين الدستورية اليوم يستكمل الشعب المصري حلمه الوطني في صناعة مستقبل أفضل للوطن تكن فيه إرادة المصريين المحرك الرئيسي، والباعث الأساسي لمسيرة البناء، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو القائد الأجدر على قيادة البلاد في تلك المرحلة الصعب وسط تحديات إقليمية شديدة التعقيد ليواجهها ببصيرة نقية وإرادة صلبة وبثقة لا محدودة في أن شعب مصر يلتف معه في حماية الوطن وأمنه القومي.

بناء الجمهورية الجديدة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اختيار الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان خير دليل على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصرى ومصرية، والتي عكست تمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، مُنذ أن تولى الحكم وانطلقت مصر بعد ذلك فى مسيرة التنمية بخطوات قوية ثابتة، وقف فيها الشعب المصرى خلف الدولة الوطنية صامدًا فى وجه كل التحديات.

وأشار، إلى أن مصر اليوم تنطلق مجددا في مسيرتها التنموية الشاملة وتستكمل معركتها في البقاء والنماء والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل تحت قيادة حكيمة تولت البلاد في أحلك وأصعب الظروف التي مرت بها مصر وكانت على قدر الصعوبات والتحديات التي واجهت إعادتها للمسار الصحيح لتنجح في ذلك ويتجدد الأمل فيها اليوم للتصدي لأي خطر يهدد مصر.

أداء اليمين الدستورية

وهنأ النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ الشعب المصري بمناسبة بدء الولاية الجديدة للرئيس بعد أداء اليمين الدستوريه أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأشار «الصيرفي» في تصريحات صحفية، إلى أن الولاية الجديدة للرئيس، التي تمتد لمدة ست سنوات حتى عام 2030، ستشهد استمرار مسيرة الإنجازات العملاقة في جميع مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العقد الماضي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي، خلال خطاب التنصيب، عاهد المصريين بأن يظل مخلصًا للوطن ويضع مصالح شعب مصر كأولوية أولى، مؤكدًا على زعامته الوطنية وحبه الشديد للوطن والدفاع عنه.

وأشار الصيرفي إلى أن فترة الولاية الجديدة ستشهد انطلاق الجمهورية الجديدة نحو بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب المصري.