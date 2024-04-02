عضو بـ«الشيوخ»: أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية بداية عهد جديد للجمهورية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أنّ تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية اليوم، مشهد وطني يدعو للفخر والاعتزاز ويعد بمثابة مرحلة جديدة نكتب فيها تاريخا جديدا من عمر الوطن، مشيرًا إلى أنّ خطاب الرئيس حمل ملامح الفترة الرئاسية الجديدة وما يتبناه من رؤى واعدة لتطوير ونهضة القطاعات المختلفة، وترتكز بشكل رئيسي على أنّ أمن مصر وسلامة شعبها هو الخيار الأول وفوق أي اعتبار، وأنّ مصر مستمرة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الموضوع للتنمية العمرانية وتحديث البنية التحتية لخدمة الصناعة والزراعة والقطاعات المختلفة.

بداية عهد جديد للجمهورية

واعتبر «أبو الفتوح» أنّ انعقاد مراسم تنصيب الرئيس السيسي بمقر مجلس النواب، يمثل الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من العاصمة، وتأكيد بداية عهد جديد للجمهورية يرتكز على الحوار كمنهج ثابت وراسخ نمضي فيه متمثلًا في الحوار الوطني كمنصة فكرية خالصة تجمع كل فئات الشعب المصري، واستكمال ما بدأته الدولة منذ 10 سنوات.

استكمال طريق التنمية والتعمير

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه يتحتم على الجميع، الاصطفاف خلف قيادته الحكيمة للعبور بمصر إلى بر الأمان، واستكمال مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 الذي كان دلالة قاطعة على حيوية وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته، ورغبته في استكمال ما بدأ فيه من طريق التنمية والتعمير وتحدي الصعاب للوصول إلى مصر التي ننشدها، كما أنه كان رسالة للداخل والخارج بأن الشعب يصطف خلف قيادته ويفوضها في اتخاذ كافة القرارات التي تحمي مصر وأمنها القومي ومن أجل استمرار عملها في استراتيجيتها الموضوعة لتغيير حياة المصريين.