محافظ القاهرة يهنئ السيسي ببدء ولاية رئاسية جديدة

قدّم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة بدء ولايته الرئاسية الجديدة، وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية، مؤكدًا ثقة الشعب المصري الكاملة فيه لتولي قيادة الوطن، ومتمنيًا له دوام التوفيق لرفعة ونهضة وطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.

إنجازات غير مسبوقة

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية شهدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والأصعدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، ولتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظه من كل مكروه وسوء.